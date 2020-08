International : la candidature tchadienne à la direction générale de l’Asecna reçoit des échos favorables

Le Tchadien Mahamat Aware Neissa est candidat au poste de directeur général de l’Asecna (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar). En attendant l’élection prévue pour mi-septembre 2020, la campagne bat son plein. Le Tchadien est donné favori et fait office de challenger au DG sortant le nigérien Mohamed Moussa.

Mahamat Aware Neissa haut fonctionnaire tchadien compte relever les différents défis de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar en y mettant ses années d’expériences dans le secteur aérien. A ce jour, il a ses chances car des plaidoyers sont faits à plusieurs niveaux pour qu’il soit retenu au poste de directeur général de cette institution africaine.

Lors de la dernière réunion du G5 Sahel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a fait du lobbying dans ce sens. Mahamat Aware Neissa a, en effet, la confiance des autorités tchadiennes. Il a été nommé le 24 juillet dernier, Conseiller chargé de mission à la présidence de la République. La presse ouest-africaine, notamment sénégalais où se trouve le siège de l’Asecna le donne favori.

Il faut le savoir, Mahamat Aware Neissa propose cinq axes majeurs pour relever les défis de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar. Il s’agit entre autres de : renforcer la sécurité de la navigation aérienne et de l’aviation civile ; repenser la gouvernance ; promouvoir les partenariats et la coopération internationale ; relever le défi majeur de la mobilisation des ressources ; replacer l’innovation et la technologie au cœur de la transformation du secteur.

Le candidat tchadien est un haut cadre de l’administration, ingénieur d’aviation civile formé à la prestigieuse académie d’aéronautique de Saint Petersburg en Russie. Il a dirigé l’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE) de juillet 2018 à avril 2020. Il était le président du Collège Contrôle de Surveillance des Revenus Pétroliers (CCSRP) du Tchad d’août 2015 à février 2017. Il fut secrétaire général adjoint puis secrétaire général du ministère du transport et de l’aviation civile ; président du conseil d’administration de l’Autorité de l’aviation civile (ADAC) ; administrateur de Air Tchad ; DG de Salam ; entre autres.

