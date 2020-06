ASECNA : Mahamat Aware Neissa, candidat du Tchad au poste de directeur général

Mahamat Aware Neissa, un haut fonctionnaire tchadien entend mettre son expérience au service de l’ASECNA afin de relever les différents défis de l’institution. C’est à ce titre qu’il est candidat à la direction générale de l’ASECNA pour le mandat à venir.

Aujourd’hui, l’ASECNA se trouve à un tournant majeur de son histoire. Elle est confrontée à des défis en matière de gouvernance, mais également en matière de capital humain et de financement. La candidature de Mahamat Aware Neissa pour diriger l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar est l’expression de son engagement à faire durablement sortir cette grande institution de la zone de turbulence. Car, Après plus d’un demi-siècle d’existence, la plus ancienne institution de coopération et d’intégration continentale dans le secteur aérien africain se retrouve confrontée à des défis majeurs.

Passionné par les enjeux du secteur aéronautique, Mahamat Aware Neissa a, à son actif, plus de vingt ans d’expérience dans le secteur du transport et de l’aviation civile, tant au niveau national, qu’international. Pour lui, la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 doit servir d’avertissement pour se repenser, se régénérer en profondeur et affirmer la résilience face aux aléas qui pourraient impacter les sources de financement de l’institution. Mahamat Aware Neissa pense également que d’autres défis, et non des moindres, nécessiteront également une volonté et un savoir-faire sans failles pour être relevés avec succès. Parmi ces défis, les luttes contre la concurrence déloyale, extra zone ASECNA, et contre la cybercriminalité figurent en bonne position de priorité.

Cinq axes majeurs

Le candidat tchadien propose cinq axes majeurs pour relever les défis de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar à savoir : renforcer la sécurité de la navigation aérienne et de l’aviation civile ; repenser la gouvernance ; promouvoir les partenariats et la coopération internationale ; relever le défi majeur de la mobilisation des ressources ; replacer l’innovation et la technologie au cœur de la transformation du secteur.

Ma grande motivation est de me tenir fermement aux commandes de l’appareil pour réaliser cette manœuvre avec succès, relever les grands défis qui s’offrent à nous, assurer des services de qualité aux passagers, aux personnels navigants, aux compagnies aériennes et faire de l’agence une référence internationale en matière de sécurité et de navigation aérienne. Mahamat Aware Neissa, candidat au poste de directeur général de l’ASECNA

A savoir

Mahamat Aware Neissa est un haut fonctionnaire tchadien, ingénieur d'aviation civile formé à la prestigieuse accadémie d’aéronautique de Saint Petersburg en Russie. Il a dirigé l'Agence Nationale Tchadienne de Sécurité Informatique et de Certification Électronique (ANSICE) de juillet 2018 à avril 2020. Il était le président du Collège Contrôle de Surveillance des Revenus Pétroliers (CCSRP) du Tchad d'août 2015 à février 2017. Il fut secrétaire général adjoint puis secrétaire général du ministère du transport et de l'aviation civile. Il fut président du conseil d'administration de l'Autorité de l'aviation civile (ADAC). Il a été également membre permanent et Conseiller de la Cour suprême tchadienne. Polyglotte, Mahamat Aware Neissa parle français, anglais, russe et arabe.