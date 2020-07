Nomination : Mahamat Awaré Neïssa est nommé conseiller à la Présidence

Le candidat tchadien au poste de la direction générale de l’ASECNA, l’ingénieur aéronautique, Mahamat Awaré Neïssa, vient d’être nommé ce jour 24 juillet Conseiller chargé de mission à la Présidence de la République.

Alors qu’il attend très prochainement officialiser sa candidature, Mahamat Awaré Neïssa, cet ingénieur tchadien qui entend donner un souffle nouveau à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), réintègre la Présidence de la République.

Par cette nomination, les plus hautes autorités du Tchad renouvellent leur confiance, à cet homme qui a occupé plusieurs postes dans l’administration tchadienne, il a lancé plusieurs structures étatique et para-étatiques (Salam, COC’TCHAD, ANSICE, etc.). Ainsi, Mahamat Awaré Néïssa fait un bond pour succéder au nigérien Mohamed Moussa, à la direction générale de l’ASECNA.