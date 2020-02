Racket à la frontière Tchad – Cameroun : l’argent d’abord, la libre circulation après

SOCIETE – A la frontière tchado-camerounaise, les voyageurs payent des taxes malgré les accords de libre circulation entre les deux pays. Reportage entre racket et agacement.

La libre circulation existe-elle encore à la frontière tchado-camerounaise ? Il est 6 heures du matin dans la ville de Moundou, dans la province du Logone occidental, à plus de 500 kilomètres à la sortie sud de N’Djamena, capitale politique du Tchad. Sous un soleil qui peine à percer à travers l’épais brouillard de poussière, les voyageurs se pressent, sur la route, pour gagner leurs destinations.

A la gare routière, des passagers peinent à remplir la voiture qui doit faire la liaison entre la ville de Moundou et Touboro. « Nous n’avons plus trop de clients. Si c’était la période des retours de vacances, ce sont les voyageurs qui vont attendre les voitures », explique Ahmat, un commis de charge. Mais avec patience, la voiture qui doit faire le voyage se remplit après plusieurs heures d’attente.

Mahamat Djarma, le conducteur se met en route. Direction, le village de Kouteré, à 110 kilomètres du centre-ville de Moundou, où se trouve la frontière tchado-camerounaise. Deux heures suffiraient à atteindre la frontière, mais très vite, le conducteur se heurte aux formalités. Il est temps de descendre et prendre le cachet du côté de la gendarmerie tchadienne avant de traverser la frontière.

A Kouteré, village frontalier au Tchad – Cameroun

Du côté de la frontière Tchad…

Devant le bureau de l’officier de police judiciaire qui doit enregistrer la sortie, se trouve une queue interminable. Il aura fallu attendre une quarantaine de minutes pour enregistrer les dossiers. Mais à contrepartie !

Après l’enregistrement, l’officier de police judiciaire et son assistant demandent une somme de 1 000 francs CFA à chaque voyageur tchadien à destination du Cameroun. « Chef, normalement nous ne devons pas payer ici non ? Etant donné que nous sommes des Tchadiens », interroge Djibrine, étudiant à l’université de Ngaoundéré.

L’Officier soulevant juste la tête et le regardant lui demande, d’un ton calme, de sortir de son bureau. L’étudiant se fraie du passage et sort. Une dizaine de minutes plus tard, il a été rappelé par l’officier : « C’est 1000 francs CFA comme tous ceux qui étaient passés ici.» L’étudiant refuse.

Après l’intervention du conducteur, il a finalement payé la somme demandée et passe la frontière. Il faut noter qu’auparavant, du côté tchadien, aucune somme n’est demandée aux Tchadiens sortants.

… Au côté Camerounais de la frontière

Fin du calvaire ? Absolument pas. Le « pire est encore à venir », confie un habitué du trajet. Ici, il faut passer par la gendarmerie pour avoir son cachet puis continuer sa route.

Dans ce bureau, deux hommes en civil ont demandé à voir les pièces d’identités (passeports, laissez-passer, carte d’identité…). Elles sont enregistrées dans un registre après avoir été photographiées avec un simple téléphone. A la fin, l’homme en civil réclame une somme de 1 000 francs CFA pour chaque passager. Mais pourquoi car des accords sont signés entre les deux pays, permettant la libre circulation ? « C’est la procédure monsieur », rétorque l’homme. Direction, un autre bureau.

Là-bas, une jeune dame en tenue de la gendarmerie, elle aussi avec le même registre, prend les pièces et les enregistre. « Cette fois-ci, vous voulez combien ? », redemande agacé un étudiant à l’université de Douala. « Vous allez me donner 1000 francs monsieur », répond-elle machinalement. Des voix s’élèvent et la tension monte.

« C’est de l’extorsion. Comment on parle de la libre circulation mais… il faut payer plus que prévu ? » Ruth, étudiante à l’Université de Ngaoundéré

Un payement de plus, un poste de contrôle de trop

Les voyageurs sortent du bureau. Pour eux, pas question de payer cette fois-ci. « C’est de l’extorsion. Comment on parle de la libre circulation mais quand il est question de voyager par la voie terrestre, et surtout par cette route, il faut payer plus que prévu ? », vocifère Ruth, étudiante en faculté de droit à l’université de Ngaoundéré. De renchérir pour Djibrine qu’il n’est plus question de payer : « Nous n’allons plus payer, s’ils ne veulent pas, qu’ils nous refoulent chez nous. Pourquoi du côté tchadien, on ne les traite pas comme-ça mais quand c’est nous, ils le font ainsi ? »

Après une vingtaine de minutes, Mahamat Djarma a fini par les convaincre de payer. C’est en tout 6 000 francs CFA qu’ils ont dépensé. Même après cela, les voyageurs n’arrivent pas au bout de la question principale : où est la libre circulation tant prôner dans les quatre murs des sommets des chefs d’Etat de la sous-région ?

L’argent d’abord et après quoi, vient la libre circulation

Il faut d’abord rappeler qu’il y a moins de cinq mois, les Tchadiens voulant traverser la frontière ne payent rien. Mais depuis, les choses ont changé. Une différence de 3000 francs.

En ratifiant le traité de libre circulation des biens et des personnes en 2017, lors d’un sommet extraordinaire à N’Djamena, la communauté économique et monétaire d’Afrique centrale s’est inscrite sur la logique de l’intégration des personnes et des biens. Un acte qui met fin à 45 ans de débat.

Idriss Deby Itno et Paul Biya lors du sommet de 2017 à N’Djamena

Ce traité permet aux citoyens de la zone de circuler librement munis de leurs pièces d’identités nationales ou passeports. Mais les forces de sécurité chargées d’appliquer ce traité manquent de loyalisme. Ils préfèrent d’abord leur poche et après quoi, le droit sera respecté. « On parle de la libre circulation, mon œil oui. Quelle libre circulation », s’insurge Djibrine. Comme eux,d’autres Tchadiens ont déjà subi des préjugés et du racket lors de leurs différents voyages.

Chemin faisant, l’on arrive à Touboro, à plus de 20 kilomètres de la frontière Tchad-Cameroun, c’est ici que notre voyage prend fin avec Mahamat Djarma. Il faut changer de voiture pour ceux qui veulent continuer sur Ngaoundéré, Yaoundé, Bertoua et Douala. Espérant sans frais !