[REPORTAGE] : comment se protéger contre le passage de l’harmattan ?

SANTE – Au Tchad, les mois de décembre, janvier et février sont reconnus pour faire place au froid avec le passage de l’harmattan. Plusieurs maladies accompagnent ce moment. Comment se protéger contre ces dernières ?

Une journée commence sous un soleil qui peine à se lever. Il est 6 heures au quartier Ndjari Kawas, ce matin-là, contrairement à la journée précédente, les rues sont vides de personnes. La météo indique 18°C. Le froid est à son comble surtout, pour une ville qui est habituée à 50°C sous l’ombre en mars.

L’on avance et même constat aux quartiers Boutalbagara et Amtoukoui. Mieux au quartier Moursal. Ici, la circulation commence à peine alors qu’il fait presque 7 heures du matin. Les personnes qui circulent sont soit enturbannées soit avec des écharpes enroulés autour de leurs cous soit vêtus des blousons, pulls etc. La fraicheur est de retour, dit-on dans les rues de Djambal bahr.

Le retour du froid excessif ces derniers jours a laissé les Tchadiens stupéfaits. La température a atteint le plus bas niveau. Qu’est-ce qui est à l’origine de ce froid ? Reponse : une vague de froid venant des pays tempérés. “ Il est lié également au renforcement de l’anticyclone des rassorts par rapport à l’anticyclone de saint Hélène qui sont les deux centres d’actions qui régulent l’intérêt du système chez nous au Tchad “, explique Adeubé Tikri Lambert, Directeur d’exploitation et d’application météorologiques de l’ANAM.

Les risques liés au froid

Il faut avouer que les habitudes des populations ont changé. Et aussi les maladies qui y accompagnent.

L’on peut souligner entre autres la présence des maladies comme le “ rhume, la toux, la bronchite, l’asthme chez certaines personnes. Crise de drépanocytose, problèmes oculaires, conjonctivite, pneumonie, peau sèche, amygdalite, épistaxis, brulures et les accidents de la route ”, explique Dr Doumro Serge.

Les mesures de précautions

Les maladies qui sont liées au passage de l’Harmattan peuvent être évitées. ” Quand la température baisse, le corps ne se retrouve plus. Et comme le mécanisme ne fonctionne plus à un temps normal, on tombe malade. Il faut porter des habits chauds donc pendant la période de froid, on porte des pulls over, des vestes”, conseille Ferdinand Nadjiadjim, délégué à l’hôpital général de référence nationale.

Pour lui d’ajouter qu’il est encore très important de protéger les extrémités. “ Le froid entre beaucoup plus par l’extrémité. C’est à dire au niveau de la tête, de la main et des pieds.”

Il existe aussi d’autres moyens d’augmenter la température du corps. “Il y a d’autres sources de température comme la chaleur du feu. Quand il fait très froid, il faut allumer un feu de bois et se réchauffer. Il y a aussi ceux qui sont dans les voitures, c’est de mettre le réchauffage.”

Selon Dr Doumro Serge, “ il faut boire d’eau, se laver les yeux régulièrement pour éviter les yeux rouges, se couvrir le nez et la bouche, faire régulièrement des exercices, utiliser les crèmes pour éviter les yeux-rouges, se baigner à l’eau tiède.’’

Pour les personnes âgées et celles déjà souffrantes, un suivi de leurs médecins est conseillé. ” Les personnes qui sont sensibles et qui souffrent déjà, je les conseille de se rapprocher de leurs médecins pour avoir un bon conseil. Ils peuvent avoir leur état aggravés soit à cause des maladies dont ils souffrent, soit à cause des médicaments qu’ils prennent pendant cette période froid. Donc qu’ils s’approchent déjà de leur médecin pour savoir si les médicaments qu’ils sont en train de prendre ne doivent pas être diminués ou est-ce qu’il ne faut pas changer “, complète DrFerdinand Nadjiadjim.

Pendant ce temps, le froid continue par faire sa loi à N’Djamena et le Tchad profond.