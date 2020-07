TIC : 9 axes stratégiques élaborés pour révolutionner le secteur à l’horizon 2030 au Tchad

TECHNOLOGIE – Le Tchad se prépare à valider un plan stratégique décennal dans le secteur des TIC (Technologies de l’information et de la communication). Un atelier à cet effet aura lieu du 15 au 16 juillet à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena. Des axes stratégiques avec des objectifs précis sont élaborés pour redorer le paysage numérique du pays.

La stratégie décennale ambitionne d’insérer le Tchad dans le concert africain et mondial des compétitions économiques, technologiques et de développement. Le Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes au Tchad 2020-2030 est ambitieux. Il tire sa légitimité de sa méthodologie qui, à partir d’un état des lieux partagé par ses acteurs, a impliqué les partenaires techniques et/ou financiers.

A partir d’une vision stratégique, le projet se fixe six 06 objectifs globaux dont l’atteinte repose sur 07 objectifs stratégiques conduisant à définir neuf 09 axes stratégiques. Ces dernières comportent trente 30 programmes totalisant 79 projets desquels découlent 277 sous-projets.

A lire : TIC : le Tchad se prépare à adopter un plan stratégique du secteur sur 10 ans

Le quatrième axe repose sur le capital humain. Il vise à développer ce capital et promouvoir la recherche scientifique. Les contenus et applications numériques constituent le cinquième axe avec pour objectif de favoriser l’offre de contenus nationaux et africains. Le sixième axe vise à promouvoir la confiance numérique et repose sur la cybersécurité et sureté.

Le cadre juridique et institutionnel est le septième axe. En huitième lieu il y a l’accroissement et la transformation numérique de l’administration à travers l’E-Gouvernance. L’accès et l’inclusion numérique constituent le neuvième axe afin de démocratiser l’accès aux biens et services numériques.

Pour la réussite du Plan Stratégique, une forte mobilisation des ressources est nécessaire. L’Etat doit obtenir un engagement des partenaires financiers à investir dans les différents projets et sous-projets définis pour que le Tchad puisse espérer à l’horizon 2030 être un véritable carrefour des TIC en Afrique.

Lire aussi : TIC : un projet d’infrastructures d’envergure, symbole de la coopération Tchad-Chine