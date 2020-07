TIC : un projet d’infrastructures d’envergure, symbole de la coopération Tchad-Chine

MESSAGE – Le Ministre d’État, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Monsieur Kalzeubé Payimi DEUBET, Représentant le Maréchal du Tchad Idriss DEBY ITNO, Président de la République, Chef de l’État a lancé officiellement mardi 7 juillet 2020, le Projet de modernisation des infrastructures des Communications du Tchad. Un projet entièrement exécuté par le géant des infrastructures des TIC Huawei Technologies.

Kalzeubé Payimi DEUBET, Ministre d’État, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République

Le Ministre des Postes, des NTIC, Dr Idriss Saleh BACHAR a informé l’assistance que ce projet générera plusieurs centaines d’emplois directs au profit de la jeunesse tchadienne, mais aussi des milliers d’autres emplois indirects. Ce projet sera aussi formateur à travers son volet formation, plus de 60 ingénieurs seront formés par Huawei dans le cadre du transfert de compétences.

Le Ministre des Postes, des NTIC, Dr Idriss Saleh BACHAR

Dr Issa DOUBRAGNE, Ministre de l’Economie et de la Planification du Développement, a rappelé que ce projet de modernisation fait partie des cinq (5) projets prioritaires que le Maréchal du Tchad, IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, Chef de l’Etat a présenté à son homologue Chinois, Son Excellence Xi JINPING, lors du dernier Sommet Sino-Africain en Septembre 2018 à Beijing en Chine. Au Ministre de l’Economie à la Planification du Développement « d’exprimer sa satisfaction et ses félicitations de voir que ce projet de Modernisation des infrastructures des Communications du Tchad soit exécuté par l’entreprise Huawei ». Il exprime ses remerciements au gouvernement Chinois pour les efforts consentis notamment par SEM l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad et le bailleur de fonds Exim Bank.

Dr Issa DOUBRAGNE, Ministre en charge de l’Economie et de la Planification du Développement

Dans son allocution, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad, Son Excellence Li Jin Jin, a : « salué ce partenariat gagnant-gagnant et a indiqué que l’industrie des télécommunications en Chine a connu un parcours extraordinaire par la montée au niveau mondial des entreprises du secteur, dont l’éminent représentant est bien sûr l’exécuteur de ce projet, Huawei Technologies. »

Li Jin Jin, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad

Le Directeur général de Huawei Technologie Tchad, Monsieur Kong Ling Yu, a présenté les trois composantes du projet à savoir la construction d’un Centre de données national, la réalisation d’un réseau à fibre optique sur une distance de 1 200 km traversant le pays du Sud à l’Est suivant l’axe Doba-Koumra-Sarh-Kyabé-Amtiman-Abéché-Amzoer-Guéréda-Iriba ; Maillage de la ville de N’Djaména par la fibre optique sur une boucle de 50 Km et la modernisation du réseau du groupe Sotel Tchad par la construction de 200 sites 2G/3G/4G, un nouveau cœur du réseau.

Kong Ling Yu, Directeur général de Huawei Technologie Tchad

« Il a salué la ferme volonté du Maréchal du Tchad Idriss Déby ITNO, Président de la République, Chef de l’État qui veut hisser le Tchad en Hub des TIC en Afrique. Enfin, Il a réitéré l’engagement de Huawei d’accompagner le Tchad dans sa politique de développement économique et social à travers leur programme de formation de formateurs en TIC et la formation académique Future Seeds.

La maquette du projet

MESSAGE – MESSAGE – MESSAGE