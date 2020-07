TIC : le Tchad se prépare à adopter un plan stratégique du secteur sur 10 ans

Le gouvernement du Tchad organisera, du 15 au 16 juillet 2020 à l’hôtel Radisson Blu à N’Djamena, l’atelier national de validation du Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes au Tchad 2020-2030. C’est à travers le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

Après le Forum Tchad Numérique 2019, un atelier national de validation du Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes au Tchad 2020-2030 est prévu du 15 au 16 juillet à N’Djamena. L’événement réunira tous les acteurs de l’écosystème des postes et de l’économie numérique. Il permettra d’échanger sur la contribution et l’apport des TIC au développement de l’économie du Tchad à l’horizon 2030.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus et dans le respect des mesures-barrières, l’atelier de validation du Plan Stratégique de Développement du Numérique se tiendra en présentiel et par visioconférence.

Il faut le savoir, le plan stratégique décennal ambitionne d’insérer le Tchad dans le concert africain et mondial des compétitions économiques, technologiques et de développement. Elle tire sa légitimité de sa méthodologie qui, à partir d’un état des lieux partagé par ses acteurs, a impliqué les partenaires techniques et/ou financiers.