Afro Can 2021 : les Sao basketteurs en route pour la Guinée-Equatoriale

SPORT – Les Sao version basket-ball ont quitté N’Djamena dans l’après-midi du 13 janvier 2020 pour Malabo, en Guinée-Equatoriale. Leur déplacement s’inscrit dans le cadre des tours préliminaires de l’Afro Can 2021.

Le président de la fédération tchadienne de basket-ball, Banny Gata Ngoulou l’a annoncé au cours du point de presse qu’il a tenu le lundi 13 janvier 2020. Les basketteurs tchadiens ont quitté N’Djamena pour la capitale équato-guinéenne. Au pays de Théodoro Obiang Nguema, les Sao vont disputer leur premier match dans le cadre des tours préliminaires de l’Afro Can 2021.

C’est dans une ambiance vive que les Sao ont pris leur vol. Selon le président de la fédération tchadienne de basket-ball, c’est le Tchad qui a été sollicité pour abriter la phase de poule de cette compétition mais par manque d’infrastructures, celle-ci est délocalisée pour la Guinée-Equatoriale et le Gabon.

Toujours selon lui, les Sao devaient être dans la capitale équato-guinéenne depuis le dimanche 12 janvier mais compte tenu des difficultés, le départ a été retardé. « Nous avons une carte à jouer et nous avons une réputation qu’on a bâtie en deux, trois ans et c’est important pour nous d’honorer notre engagement », explique-t-il.

La compétition est prévue du 14 au 19 janvier à Malabo en Guinée-Équatoriale et se jouera en aller-retour. Les entraînements ont commencé depuis décembre 2019. Et c’est avec un esprit de guerrier que les Sao s’en vont à la recherche de leur qualification. Le Tchad est dans le groupe 4 avec la Guinée-Equatoriale et le Gabon.

Mouni Lauréa Nguemadji, stagiaire