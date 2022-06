Tchad : il faut environ trois milliards pour assister les orpailleurs chassés de Kouri Bougoudi

Des affrontements entre des orpailleurs à Kouri Bougoudi dans la province du Tibesti les 23 et 24 mai 2022 ont causé une centaine de morts selon les autorités tchadiennes. Le ministre de la Défense qui était descendu sur le terrain, a annoncé la suspension de l’exploitation de l’or sur ce site. En outre, il a indiqué que les étrangers ont été renvoyés en Libye et les nationaux acheminés vers d’autres zones.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui s’appuie sur des informateurs “clés” contactés dans la zone, près de 2 000 orpailleurs ont déjà fui Kouri Bougoudi et sont accueillis dans les villes de Zouar, Zouarké et Wour. Un nombre qui pourrait continuer à augmenter selon les autorités locales.

“A cause du manque de ressources, ces personnes sont bloquées dans ces villes, dans des conditions de vulnérabilité extrême, en manque de tout service de base. Leurs besoins sont multisectoriels, les quatre principaux étant l’eau, les vivres, les articles non alimentaires et le transport vers leurs zones d’origine“, alerte l’OIM qui indique qu’un montant de 5 millions de dollars (environ 3 milliards de francs CFA) sera nécessaire pour assister ces personnes.

