La Fondation lumière des enfants signe plusieurs partenariats

La Fondation lumière des enfants (FLE) a signé ce 6 décembre, deux partenariats avec le groupe media 2TRNV et l’Association harmonie pour l’assainissement et le développement ( Ashad).

Le premier partenariat signé avec le groupe media 2TRNV va permettre d’assurer la couverture médiatique des activités de la Fondation lumière des enfants (FLE), notamment son marché de Noël, prévu du 16 décembre 2021 au 2 janvier 2022 à la place de la nation à N’Djaména. « On se dit qu’il est important d’encourager ces initiatives. Parler de Noël, rassembler les enfants, les accompagner est une bonne chose », apprécie le représentant du groupe média 2TRNV, Abdoulaye Bany.

La seconde collaboration signée avec l’Association harmonie pour l’assainissement et le développement ( Ashad) consiste en un appui « physique » et « moral » de cette dernière à la foire.

Le marché de Noël qui est l’objet de la signature de ces partenariats prévoit plusieurs activités. Il s’agit, entre autres, des concours jeunes talents et inter établissements ; le père Noël et son petit âne ; l’art et l’artisanat.

La Fondation lumière des enfants oeuvre dans la prise en charge et l’accompagnement des enfants démunis.