Création d’une plateforme d’acteurs non gouvernementaux de lutte contre les épidémies au Tchad

Une assemblée générale constitutive des organisations de la société civile qui s’est ouverte ce matin au CEFOD, à N’Djaména, a décidé de la création d’une plateforme d’acteurs non gouvernementaux pour lutter contre les épidémies au Tchad.

Dr Khadidja Abay Moussa, présidente du Comité d’organisation de cette assemblée générale relève que l’idée de mettre en place une plateforme d’acteurs non gouvernementaux pour lutter contre les épidémies au Tchad représente un atout important pour mobiliser la société pour la mise en œuvre de mesures durables dans la lutte contre les maladies.

Pour le Premier vice-président du Haut conseil national de coordination pour l’accès au fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (HCNC), Moussa Mougoung Gérard, l’idée de la création de cette plateforme est venue juste au moment où le pays fait face à un ensemble de défis sanitaires notamment dans le cadre de lutte contre les pandémies. « Il est urgent de mobiliser les organisations de la société civile pour le renforcement du système de santé communautaire et appuyer les pouvoirs publics à lutter plus efficacement contre les maladies et surtout celles à caractère pandémique », soutient-il.

Cette assemblée générale est un cadre pour tous ces acteurs de réfléchir sur les maux qui minent la mise en œuvre des activités communautaires de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA. Aussi les stratégies de sensibilisation, d’information sur les effets de la Civid19 et le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement du Tchad seront-elles débattues.

