Tchad : Inauguration d’un laboratoire de grandes épidémies tropicales au CHU-Bon Samaritain

Santé : un laboratoire de grandes épidémies tropicales est inauguré ce 12 décembre au CHU-Bon Samaritain de Walia. Un projet qui contribuera au diagnostic de ces maladies en vue d’une meilleure prise en charge.

L’inauguration du laboratoire de grandes épidémies tropicales (Laget) au Tchad s’inscrit dans le cadre du plus grand défi de pouvoir diagnostiquer ces maladies en vue d’une meilleure prise en charge. De manière spécifique , ce projet va permettre de lutter contre la Covid-19 et d’autres maladies à travers la formation des médecins, biologistes et techniciens de laboratoire et étudiants de la faculté de médecine de N’Djamena.

Pour Yves Djofang, Directeur général du CHU-Bon Samaritain, vu l’apparition de la pandémie à coronavirus qui a pris de court la communauté scientifique ainsi que les structures sanitaires de différents pays à travers le monde, le plus grand défi a d’abord été de pouvoir diagnostiquer la maladie en vue d’une meilleure prise en charge. Il ajoute que ce projet réalisé est un plus pour la lutte contres ces maladies. Yves Djofang a en outre remercié les partenaires et le gouvernement tchadien et particulièrement le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale pour leurs soutiens multiformes.

Selon le directeur général du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale, Ismaël Barh Bachar, représentant le ministre de tutelle, le Tchad fait partie des pays qui ont lutté efficacement contre la pandémie à coronavirus. Il dit en fin que faire face au Covid-19 et renforcer le système de travail est un défi à relever par tous