Tchad : les arguments du ministre de la Défense qui ont convaincu les députés d’adopter le projet de loi portant statut général des militaires

Le ministre de la Défense, Daoud Yaya Brahim, a convaincu les députés, hier 24 septembre, d’adopter le projet de loi portant statut général des militaires, des forces de défense et de sécurité. Voici ses arguments.

Voir un ministre de la Défense au palais de la démocratie, est un fait rare. Le chef du département de la défense, Daoud Yaya Brahim, s’est présenté le 24 septembre à l’Assemblée nationale avec sa délégation composée des forces de l’ordre. C’était pour défendre le projet de loi portant statut général des militaires, des forces de défense et de sécurité.

Une centaine de députés étaient présents. 27 d’entre eux ont interpellé le ministre de la Défense sur des questions relatives aux rôles des soldats tchadiens, la détention des armes par les civils et le caractère ”clanique” de l’Armée.

Le patron de la Défense a reconnu quelques observations faites par les députés. ’’ Il est vrai, nous connaissons nos erreurs. Mais ce ne sont pas des erreurs qui sont tombées comme çà…En ce qui concerne le rôle et la mission d’un soldat, un soldat tchadien ne peut jamais être commerçant ni éleveur”, a indiqué Daoud Yaya Brahim.

Au sujet de la détention des armes, il a déclaré que ces armes viennent d’ailleurs. ’’Il est de notre devoir de ramasser les armes aux mains de nos citoyens. Ces armes viennent d’où ? Depuis la chute de Mohamed Kadhafi, du Soudan, RCA, Nigeria, les armes circulent’’.

’’Ces soldats que vous voyez aux ronds-points, ce ne sont pas ceux qui font le contrôle des armes. Il y a d’autres qui sont dans l’ombre pour chercher les armes’’, éclaire-t-il.

Le ministre a aussi appelé à plus d’égards aux militaires. ’’Quand nous demandons à l’Assemblée d’améliorer la vie de nos soldats, ce n’est pas pour rien. Monsieur les députés, on prend note de tout ce que vous avez dit. Nous avons la responsabilité d’être loyaliste devant Dieu et les hommes’’.

Le projet de loi portant statut général des militaires, des forces de défense et de sécurité a été adopté par 124 voix pour, 0 contre et une abstention.