Batha : rencontre de plaidoyer pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite

Une rencontre de plaidoyer pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui se tiendra du 29 au 31 octobre 2021 dans le Batha, a eu lieu ce matin à Ati.

La rencontre est dirigée par le gouverneur de la province du Batha en présence des autorités administratives, traditionnelles, des cadres de la santé et des chefs de carré. Elle a pour objectif de préparer le lancement de la campagne de vaccination de masse contre la poliomyélite qui se tiendra du 29 au 31 octobre 2021.

Lire aussi : Tchad : Le résultat de la campagne de vaccination contre la poliomyélite estimé à 78%

Pour le gouverneur Djimta Ben Dergon, l’implication et l’engagement de toutes les autorités et les responsables des ONG est importante pour réduire la morbidité et le handicap dus à la polio et éradiquer cette maladie du territoire national.

Le gouverneur instruit chacun à son niveau de responsabilité de se mobiliser afin que tous les enfants cibles vivant dans la province soient vaccinés et que cette opération soit optimale et couronnée de succès.

Lire aussi : Tchad : résurgence de la poliomyélite après 4 ans d’accalmie

Pour le médecin chef de district d’Ati, le gynécologue-obstétricien Dr Masngar Kounembaye, représentant le délégué sanitaire provincial, 151.544 enfants y compris la population nomade seront vaccinés dans les districts d’Oum Hadjer, d’Ati et d’Assinet.

Le représentant du délégué sanitaire remercie le ministère de la Santé et ses partenaires qui appuient ”sans cesse les différentes activités plus particulièrement celles de lutte contre la poliomyélite”.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati