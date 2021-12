Gounou-Gaya : un traducteur de la Bible en langue moussey installé

Ce traducteur de la Bible en langue moussey a suivi des études en théologie et langues africaines à la Faculté de théologie évangélique Shalom (Fates) de N’Djaména.

Halamou Yekassou Loth, le traducteur de la Bible en langue moussey, a été installé par le président de l’Association moussey pour la littérature chrétienne (AMLC), le pasteur Malakdi Gaston. « Au traducteur, nous disons que la tâche est grande. La littérature moussey est à l’étape embryonnaire donc il faut du zèle et l’amour de travailler sans arrière-pensée. Au peuple moussey, nous disons que la langue moussey nous appartient tous. Nous devons nous unir autour d’elle pour son avancement », interpelle Malakdi Gaston.

Il ajoute que la langue moussey n’appartient pas à une seule confession religieuse. « Moins encore à une dénomination. Travaillons donc pour promouvoir notre langue afin qu’elle soit lue et parlée au niveau international ».

Le traducteur Halamou Y. Loth mesure les défis qui l’attendent et appelle l’ensemble des acteurs à s’investir pour la réussite de sa mission. « Le travail de la traduction de la Bible est une tâche lourde et exigeante. C’est également un travail qui demande assez de ressources, de disponibilité et une forte abnégation. A cet effet, j’invite les acteurs de la traduction de la Bible, les lecteurs, et les sympathisants à investir pour le progrès de la littérature moussey », lance-t-il. « Fortifie-toi et prend courage », reconforte le président de l’Eglise fraternelle luthérienne au Tchad (EFLT), le pasteur Souina Potifar.

Le préfet du département de la Kabbia, province du Mayo-Kebbi/Est, Moussa Dassidi, appelle les initiateurs de ce projet à garder cet élan. Car, justifie-t-il, une langue maternelle est une langue de cœur. « C’est un précieux outil de communication entre les hommes et entre l’homme et Dieu ».

Le projet de traduire la Bible en langue moussey est né lors du 1er congrès de l’Association moussey pour la littérature chrétienne tenu en 2013. L’AMLC se fixe comme objectifs de produire et diffuser la littérature moussey ; lutter contre l’analphabétisme ; faire des prestations dans le domaine de la langue ; produire et vendre des livrets moussey.