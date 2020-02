Tchad : l’Aplam fait la promotion de la bible en langue Mango

RELIGION – L’Aplam célèbrera en avril 2020 le nouveau testament en langue mango, a annoncé son coordonnateur ce samedi 22 février 2020.

C’est en prélude à la célébration de la dédicace du nouveau testament en langue mango que le pasteur Dodom Ndildongar Fidèle, coordonnateur national du projet de traduction de la bible en Mango a organisé ce point de presse. Pour lui, une langue mérite d’être promue. Car « une langue en plus d’être un moyen de communication et de développement, reste un patrimoine culturel chaque peuple s’identifie par sa propre langue », dit-il.

C’est en considération de toutes ces vérités que l’Aplam en tant association pour la promotion de la langue Mango a vu le jour le 26 mars 2005. La mission principale assignée à cette instance est de promouvoir la langue Mango en vue de servir de code de communication orale et écrite et de lutter contre l’analphabétisme et le sous-développement.

Pour marquer cet évènement inédit dans l’histoire du peuple Mango, le coordonnateur lance un appel vibrant à tous les Mango d’ici et d’ailleurs à s’investir davantage pour la réussite de cette cérémonie mais surtout, d’acheter le nouveau testament qui coûte 2 500F.

Aussi, pour la visibilité de cet événement, le coordonnateur annonce l’impression des pagnes pour la dédicace déjà disponible. Cet événement aura lieu du 10 au 12 avril 2020 à Goré nord province du Logone oriental dans le sud du pays. A cette occasion, plusieurs activités sont au programme notamment un tournoi de football entre les équipes des jeunes de la communauté, un concert de la dédicace et bien d’autres choses.

La langue Mango est parlée dans la province du Logone oriental.

Nguena Oundoum Cynthia