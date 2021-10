Tchad: l’ONG ACHDR et la CEDELAC dévoilent le contenu du 3e forum des gouverneurs des provinces du bassin du lac Tchad

Le président de l’Association pour l’action humanitaire et le développement durable (ACHDR), le coordonnateur de la Coordination des actions pour le développement du Lac (CADELAC), et le point focal des organisations des jeunes de la province du Lac, ont fait un point de presse, hier, pour restituer les travaux du 3e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad.



Le 3e forum des gouverneurs des provinces du bassin du lac Tchad qui s’est déroulé à Yaoundé au Cameroun, du 4 au 5 octobre a vu non seulement la présence des gouvernants mais aussi celle de quelques leaders des associations de la société civile.

Il avait « pour objectif de renforcer et consolider la plateforme des organisations de la société civile, partenaires de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) en tant qu’instrument de coopération et d’engagement transfrontaliers en matière de sécurité et de facilitation du commerce devant contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations”, selon le président de l’Association pour l’action humanitaire et le développement durable (ACHDR), Idriss Abdelkerim Foudoussia.



Au cours de ce forum, “une analyse approfondie de la situation politique, civile, sécuritaire et humanitaire dans le bassin du lac Tchad a été faite par les parties prenantes”, précise Idriss Abdelkerim Foudoussia.

Tchad : l’ONG Achdr vole au secours des sinistrés des eaux de crue



Le point focal des organisations des jeunes de la province du Lac, Mahamat Adam Moustapha, a saisi l’occasion pour faire quelques suggestions qui pourraient permettre aux populations affectées par les exactions de Boko Haram de bénéficier des Plans d’actions territoriaux. Ces suggestions qui s’articulent principalement autour de la mise en disponibilité des fonds, s’adressent à l’Union africaine, aux partenaires techniques et financiers, à la Commission du bassin du lac Tchad, au gouvernement de la République du Tchad, aux gouvernorats du Lac et de Hadjer Lamis, aux organisations de la société civile, aux jeunes et aux femmes.

Tchad: la France soutient l’ONG ACHDR pour la mise en œuvre des activités dans la province du Lac