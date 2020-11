Tchad : l’ONG Achdr vole au secours des sinistrés des eaux de crue

Depuis plus d’un mois, les organisations et personnes de bonne volonté ne cessent de manifester leur assistance aux personnes déplacées à cause de la montée des eaux des fleuves Chari et Logone. Ce samedi, c’est L’Organisation non gouvernementale l’Association pour l’action humanitaire et le développement durable (Achdr) qui s’est déplacée sur leur site à Toukra dans le 9e arrondissement de N’Djamena.

C’est une assistance composée de 40 sacs de maïs, 10 sacs de riz de 100kg et 30 cartons de savon linge. Pour les donateurs, ce geste entre dans le cadre de la mission de cette organisation qui est de réhabiliter les personnes affectées par les conflits et les catastrophes à travers le renforcement et l’apport d’une assistance humanitaire de qualité.

En plus des vivres, l’Ong a mis à la disposition des bénéficiaires des cache-nez afin de lutter contre la pandémie du coronavirus.

Les récipiendaires n’ont pas caché leur satisfaction. Pour Dok-honne Boukar, représentant des sinistrés du site de Toukra, ce geste, si modeste et symbolique soit-il, va les soulager.