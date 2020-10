Ouverture du capital de SOTEL Tchad, les investisseurs tchadiens vivement invités à soumissionner

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a dirigé ce jour 16 octobre une réunion de travail interministériel qui s’est penché sur le cas de l’opérateur historique de téléphonie SOTEL.

“À l’issue de cette session de travail, la Commission interministérielle a décidé de l’ouverture du capital du Groupe SOTEL à hauteur de 60%” a fait savoir le Ministre des Postes et de l’économie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar dans un tweet.

Nous nous sommes retrouvés ce matin autour du Ministre D’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République pour se pencher sur le cas de la société nationale de téléphonie SOTEL #Tchad. pic.twitter.com/DN7pYvNCe7 — Dr Idriss Saleh Bachar (@DrIdrissSaleh) October 16, 2020

Un appel d’offre sera lancé pour inviter les investisseurs à faire des propositions. Le ministre Saleh Bachar, invite particulièrement les opérateurs économiques et investisseurs tchadiens à soumissionner pour l’acquisition de ces 60% du capital de SOTEL Tchad.

Nous lançons un appel aux investisseurs privés, en particulier tchadiens en quête d’opportunités d’affaires prometteuses, de venir investir dans l’économie numérique tchadienne via la Sotel #Tchad. #Ouverturecapital #cciama @Patronat_Tchad pic.twitter.com/zjLecrUP2E — Dr Idriss Saleh Bachar (@DrIdrissSaleh) October 16, 2020

Créée en 1998, la Société des Télécommunications du Tchad (SOTEL) est l’opérateur public historique de télécommunications au Tchad. Société d’État elle est le fruit de la fusion de la TIT et de la branche télécom de l’ONPT (Office National des Postes et Télécommunications). Avec l’évolution du secteur des TIC, elle a créé les marques SALAM pour la téléphonie mobile et TAWALI fournisseur d’accès internet.