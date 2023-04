Littérature : Pahimi Padacké Albert passe au peigne fin les conflits en Afrique

Publié le 02-04-2023





L’ancien premier, Pahimi Padacké Albert, a présenté le 1er avril 2023 au CEFOD, son tout premier livre intitulé ” l’Afrique emprisonnée : pathologie et thérapie des conflits”.

“L’Afrique emprisonnée : pathologie et thérapie des conflits” est un ouvrage de 250 pages réparties en 13 chapitres et publié aux éditions L’harmattan. L’ouvrage traite des conflits récurrents d’Afrique. Il est préfacé par Pr Bertrand Badié, professeur émérite des universités à Sciences Pô.

Madjiasra Nako qui a fait le résumé de l’œuvre indique que l’auteur de la préface salue le positionnement de l’auteur qui a choisi de ratisser large. « Les conflits sont devenus une sorte de miroir sanglant des enjeux combinés, politiques, économiques, sociaux et culturels, auxquels l’Afrique est confrontée. On ne saurait les limiter à l’affrontement de deux ennemis, ces gladiateurs dont Thomas Hobbes nous parlait jadis. Les situations belligènes sont maintenant d’autant plus complexes que les facteurs sont nombreux et que leurs formes d’expression comme les acteurs qui y participent se diversifient », écrit le professeur Badié.

« Il ne s’agit ni d’être pessimiste, ni d’être optimiste, mais simplement de porter un regard juste sur les choses pour voir comment les améliorer », écrit Pahimi Padacké Albert qui montre le tableau d’un continent gangrené depuis les indépendances par une instabilité chronique.

L’Afrique, pour résumer Madjiasra Nako, c’est 16 Etats sur les 54 englués dans des conflits de longue durée, 66 000 Casques bleus des Nations unies en opération soit 70 % des soldats de la paix que l’Onu a déployé sur la planète entière, 135 coups d’Etats ou tentatives de coup d’Etats depuis 1960.

Comment en est -on arrivés là ?

Pour l’auteur, le conflit est vieux comme le monde en rappelant une histoire des premiers hommes des temps bibliques, Caïn qui a tué son frère Abel suite à un accès de jalousie. Depuis cette date, les relations humaines ont été émaillées de conflits qui ont atteint les Etats. L’humanité a vécu deux guerres mondiales et continue à vivres des guerres ici et là. En Afrique aujourd’hui, les conflits trouvent leurs origines, en partie dans ce qu’il appelle le découpage ethnique et social du continent.

Quatre défis sont à relever selon l’auteur pour sortir de ce cycle de violences : faire respecter les constitutions et réaliser l’alternance politique à la tête des Etats; sortir de l’économie de rente pour une économie de plus – value, autrement dit s’industrialiser , transformer davantage ; tenir le pari de la croissance démographique parce qu’à terme , le continent sera plus peuplé que l’Inde et la Chine ; il faut éviter les émeutes de la faim; Et enfin relever le défi du changement climatique.

A la question de savoir pourquoi ce livre maintenant et surtout en tant que participant à la vie politique, Pahimi Padacké Albert d’indiquer qu’être politicien ne lui interdit pas de faire un recul pour analyser la situation de l’Afrique en général et celle du Tchad en particulier. C’est un appel au changement, devait-il justifié.