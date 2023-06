Un hommage de plus à Dr Abakar Adoum Haggar

Publié le 03-06-2023





La famille, les amis et les connaissances du feu Dr Abakar Adoum Haggar lui ont rendu hommage, ce vendredi, 02 juin, dans un hôtel de la place.

En nombre, les parents, amis et connaissances du feu Dr Abakar Adoum Haggar ont effectué le déplacement à l’hôtel Radisson Blu de N’Djaména pour rendre un hommage mérite à cet homme qu’on appelle affectueusement « homme d’humanité, de principe et de vision ».

Pour son compagnon et confident Dr Tom Erdimi, ministre de l’Enseignement supérieur, le regretté « est quelqu’un de plusieurs, quelqu’un qui se conjugue au pluriel ». Amoureux de son Tchad natal, Abakar Haggar a servi son pays en occupant plusieurs postes stratégiques. Il était visiblement l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, si l’on se fie aux témoignages et souvenirs relatés par celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.

Ami de tous, Abakar Adoum Haggar avait le sens de l’amitié. « Le don de soi était son crédo », se souvient l’actuel ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Limane Mahamat. « Je garderai de lui le souvenir d’un homme qui croit à la valeur de l’hamitié…Dr Abakar Adoum Haggar était un ami humble, discret et généreux », ajoute Dr Abakar Souleymane qui a eu la chance de le connaitre pendant sa jeunesse.

Scientifique connu, le défunt était à l’origine de la création des filières techniques à l’Université de N’Djaména mais aussi à la création de l’Institut National des Sciences et Techniques d’Abéché.

Né en 1956, c’est le 20 novembre 2022 qu’Abakar Adoum Haggar a définitivement quitter la terre des hommes. Le nombre de personnes ayant fait le déplacement pour lui rendre hommage est une preuve vivante de la sociabilité et de la diversité de ses relations.