Terrorisme : Boko Haram exécute dans une vidéo un soldat tchadien

Un soldat de l’armée tchadienne a été exécuté par des combattants de Boko Haram dans une vidéo publiée par la secte que Tchadinfos a visionné. Les autorités tchadiennes ne se sont pas prononcées encore sur cette vidéo.

La secte nigériane Boko Haram affiliée à l’État islamique annonce dans une vidéo « horrible » avoir exécuté un soldat de l’armée tchadienne. Dans cette vidéo, le soldat tchadien se présentant au nom de Yondoloum Sandjima Daniel est froidement abattu par un homme encagoulé, à l’aide d’une arme de poing. Le terroriste parlant dans un arabe tchadien limpide menace les plus hautes autorités tchadiennes qui ont annoncé au début du mois d’avril la fin de Boko Haram dans la partie tchadienne du Lac Tchad.

Le terroriste qui se cache derrière son turban, et un masque au nez, dans un treillis, tenant le soldat tchadien agenouillé par la nuque, peu avant son exécution, lance que : « Idriss Déby, si tu penses que tu peux rayer Boko Haram, sache que c’est non. Tu es témoin de nos exactions. Nous avons humilié, tué et chassé tes soldats de leurs bases militaires. Tu n’as pas honte Idriss Déby de dire que tu as fini avec Boko Haram. C’est maintenant que la guerre commence ».

D’après des sources sécuritaires non officielles, le soldat tchadien victime de la barbarie de Boko Haram serait capturé par des combattants de la secte le 18 avril 2020 dans une embuscade entre les villes de Guba et Letré au sud-est dans la province du Lac.

Les autorités militaires tchadiennes ne confirment pas encore l’authenticité de cette vidéo. Mais elles n’excluent pas l’exécution de ce soldat.