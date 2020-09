Tchad : Un syndicat déplore le manque de prise en charge des agents de santé

Le Syndicat national des travailleuses et travailleurs des Affaires Sociales du Tchad (SYNTASST) constate avec amertume que tout le personnel de la santé traitant la Covid-19 ne fait pas l’objet d’attention de la part du gouvernement. C’est à travers un communiqué de presse, signé par le président Younouss Mahadjir, le 29 septembre 2020.

Selon le SYNTASST, le personnel de la santé qu’il qualifie de vaillants combattants est abandonné à lui-même. Le Syndicat explique qu’en province comme à N’Djamena, c’est le mécontentement total. Car, les frais de collation leur permettant de travailler de jour comme de nuit ne sont pas assurés, l’indemnisation des agents contaminés par la covid-19 pendant leur travail n’est plus à l’ordre du jour et les frais d’appel téléphonique pour le besoin de travail et autres n’existent plus.

Face à cette situation, le SYNTASST exige du gouvernement d’honorer ses engagements vis-à-vis des professionnels de la santé afin de leur permettre de mener à bien la lutte contre la Covid-19. Si rien n’est fait dans un bref délai poursuit le communiqué, le SYNTASST se verra dans l’obligation d’engager les actions concrètes sur toute l’étendue du territoire national.