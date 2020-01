Tchad : le vol et les cas d’agression à main armée vont grandissants à N’Djamena

SÉCURITÉ – En janvier 2020, plusieurs cas d’agression à main armée ont été signalés dans la capitale tchadienne. Des jeunes ont été victimes de braquage et leurs engins à deux roues emportés par les bandits. Des cas d’assassinats sont aussi enregistrés.

Une enquête judiciaire est ouverte suite à l’assassinat de Dr Trapohol Sahal Haoussou Crisos. Celui-ci a été assassiné le mardi vers 21h non loin de chez lui. Devant le centre Luthérien de Gassi dans la commune du 7e arrondissement où il a été assassiné, les sentinelles du centre ont expliqué à nos confrères de Dja FM que tout le monde dormait car il faisait froid. « Nous avons entendu des coups de feu mais comme il faisait tard et froid personne n’est sorti », explique une sentinelle a la radio Dja FM. Un autre voisin d’ajouter « C’est quand les policiers sont arrivés et qu’il y avait trop de bruits que les gens sont sortis et ont constaté qu’il était déjà mort et les braqueurs ont pris fuite.





Abdelwahad Dalil Mamadou, âgé d’une vingtaine a été froidement abattu et sa moto emportée le mercredi 21 janvier aux environs de 20 heures au quartier Dembé 2 dans la commune du 7e Arrondissement. Selon nos informations, une cliente a demandé à Abdelwahab Dalil Mamadou, conducteur de moto taxi de la déposer chez elle au quartier Dembé 2. Quand Abdelwahab s’est arrêté devant la maison de la cliente, deux hommes dont l’un armé d’un revolver lui intime l’ordre de leur remettre la clé de la moto. Abdelwahab Dalil Mamadou a refusé d’obtempérer. C’est ainsi qu’un des hommes tire sur lui à bout portant. Atteint par une balle au niveau de l’abdomen, Abdelwahab Dalil Mamadou est mort sur place de suite de ses blessures.

Pourquoi les détenteurs des engins à deux roues sont le plus visés?

Selon nos informations les prix des engins à deux roues ont connu une hausse. Les prix de la moto sont les même que son dédouanement, explique une source à Tchadinfos.com. Les cas de vol des motos et de braquage des motocyclistes vont grandissants.

Même si la Police fait de son mieux, elle doit multiplier ses efforts en circulant à l’intérieur des quartiers. De vérifier les motocyclistes la nuit, les papiers des engins et surtout les fouilles corporels. Prudence est m^re de sûreté.