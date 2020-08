Tchad : le président Déby félicite l’accord entre Israël et les Emirats

Affaire Israël et les Emirats : le président tchadien se félicite de l’accord. C’est à travers un tweet, ce samedi 15 août qu’il s’est réjoui du compromis.

« Le Tchad salue l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats sous l’égide des Etats-Unis », a tweeté le président de la République, Idriss Déby Itno. « Je me félicite de la suspension par Israël de l’annexion des territoires palestiniens réservés » a-t-il ajouté. Selon lui, le dialogue doit toujours prévaloir pour garantir la paix et la stabilité dans le monde.

Il faut rappeler que le Tchad et l’Israël ont renoué leur relation en 2018. Cela, suite à la visite du président tchadien en terre israélien.