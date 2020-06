Tchad : le Général Ahmat Koussou Moursal déclassé et viré de l’armée

Au Tchad, un général de l’armée vient d’être déclassé et renvoyé du corps militaire peut on lire sur un décret du Chef de l’Etat promulgué ce jour du 9 juin.

“Aux termes du Décret N°1221/PR/MDPCDNACVG/2020 du 09 juin 2020, le Général de brigade Ahmat Koussou Moursal, des Forces Armées et de Sécurité est cassé au grade de Soldat de 2ème Classe. Il est selon le même décret rayé des effectifs des Forces Armées et de Sécurité. L’intéressé n’aura pas droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d’indemnité compensatoire”, conclut le décret. Le décret ne donne pas les raisons de ce renvoi.

Pour rappel, la semaine dernière le General Moursal allié de première du Chef de l’Etat avec lequel ils ont conquis le pouvoir s’estimait être lui et quelques compagnons des oubliés. Il l’a fait savoir dans une lettre ouverte à l’attention du Président de la république et partagé sur la toile.