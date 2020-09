Tchad : l’Armée de l’Air organise un test pour la présélection des candidats

L’Armée de l’air du Tchad organise, du 26 septembre au 15 octobre 2020, un test de présélection dans le cadre de la rentrée académique 2020-2021.

Le test de présélection lancé par l’Armée de l’air tchadienne se déroule dans trois provinces à savoir Abéché (du 01 au 02 -10-2020) ; Moundou (du 05 au 06-10-2020) et N’Djamena (du 07 au 14-10-2020). Il concerne les filières suivantes : Pilote, Navigateur, Mécanicien avion ou hélicoptère.

Les dossiers à fournir sont : une demande manuscrite adressée au Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air ; une copie légalisée du baccalauréat séries (C, D,E, et F) ; une copie d’acte de naissance (âge limite 22 ans à partir du 1er janvier de l’année en cours) ; un certificat médical et deux photos d’identité.

Le dépôt au niveau de N’Djamena se fait à la base aérienne Adji Kossei, à Abéché à la base aérienne d’Abéché et à Moundou, contactez les numéros suivants : 66262196 ou 66626212.