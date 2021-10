Tchad : la campagne ”HeForShe”, pour l’égalité des sexes, lancée

Le ministère de la Femme, en partenariat avec ONU Femmes, a organisé ce matin, la cérémonie de lancement de la campagne ”HeForShe”. Elle vise à promouvoir les droits des femmes.

Pour la cause des femmes, le ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance en collaboration avec ONU Femmes a lancé la campagne ”HeForShe”.

HeForShe ou lui pour elle est un ”engagement personnel pour faire quelque chose de palpable pour une femme en promouvant ses droits humains, en luttant contre les violences à son égard, en l’envoyant à l’école et son maintien plus longtemps, en reconnaissant son mérite etc.”, soutiennent ses initiateurs.

Selon la ministre de la Femme, Amina Longoh, « Le féminisme ce n’est pas être contre les hommes, parce que les études montrent qu’avec notre rythme actuel, il nous faudra 170 années pour atteindre le résultat escompté, vous conviendrez avec moi pourquoi il était stratégique pour nous de vous avoir comme partenaires et non comme concurrents ».

« (…) Qu’ils ( les hommes) aspirent à une société dans laquelle leurs mères, leurs filles et sœurs seront en sécurité et pleinement épanouies, ou les enfants seront pris en charge et leur éducation sera assurée », exhorte la ministre.

En lançant cette campagne, le Premier ministre de transition, Pahimi Padaké Albert, explique que le combat pour l’égalité des sexes passe par la lutte contre la pauvreté. « Maintenir le plus longtemps possible la jeune fille sur le banc de l’école, améliorer les conditions de vie de la femme rurale en réduisant ses charges ménagères par l’adduction d’eau potable et la mise à sa disposition des sources d’énergie pour diminuer sa corvée en matière de collecte et des transport du bois de chauffe, c’est combattre les causes de violence axée sur le genre et renforcer ainsi les droits de la femme ».

