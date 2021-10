Tchad: l’association ”Femme d’abord” salue la désignation de plus de 30% de femmes au CNT

L’association ” Femme d’abord”, a fait un point de presse, ce mercredi, 6 octobre, à la Maison de la femme. C’était pour se féliciter de la présence de plus de 30% de femmes au Conseil national de transition (CNT), décrété par le président du Conseil militaire de transition (CMT).

La Vice-présidente de l’association ”La femme d’abord”, Saboura Dounia kagne, dit que c’est le moment de briser le silence et d’agir.” L’implication des femmes dans les prises de décisions est devenue une priorité nationale “, se félicite-t-elle. Elle prend pour illustration la présence de plus de 30% de femmes au parlement de transition. Et de 50% de femmes à son bureau.

Cependant, nuance-t-elle, pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle d’actrices de paix, il est primordial qu’elles occupent toute la place qui leur revient dans la société. “Les femmes doivent jouir de tous leurs droits politiques, économiques et sociaux. Enfin, l’association Femme d’abord crois en la capacité de ses soeurs, dans la mobilisation de tous, en faveur de l’épanouissement de la femme afin de donner des chances de succès à tous nos objectifs”, souligne Saboura Dounia kagne.

L’association « Femme d’abord » a pour but la défense des droits et la dignité des femmes tchadiennes et de participer à la lutte contre le sexisme, le racisme, les violences et mutilations sexuelles, ainsi qu’à la défense des femmes directement ou indirectement victimes de violence, notamment en se constituant partie civile. L’association intervient également dans toute action tendant à l’amélioration des conditions de vie des femmes, l’égalité dans nos sociétés, au travail, à l’accès à l’information et à l’éducation, à la culture, et pour la paix.