Tchad : 1500 moustiquaires imprégnées destinées aux orphelins et centres de prise en charge des enfants en détresse

Dans le cadre de ses activités, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à travers son Projet d’appui à la lutte antipaludique (PALAT), a lancé la distribution de moustiquaires dans les orphelinats et centres de prise en charge des enfants en détresse. C’est ce vendredi, 2 juillet au centre Dakouna Espoir situé au quartier Moursal, dans le 6e arrondissement de N’Djaména.

L’objectif de cette opération est de contribuer à protéger ces cibles du paludisme qui représente le principal problème de santé publique au Tchad. Les moustiquaires imprégnées sont destinées à se protéger contre les piqures de moustiques.

Selon Yahya Amadou Ba, représentant résident adjoint des opérations du PNUD au Tchad, ”en 2020, le Tchad a enregistré 1 747 148 nouveaux cas de paludisme dont 2 955 décès. Le paludisme demeure la 1ère cause de maladie avec 40,1% des cas, la première cause d’hospitalisation avec 39% des cas et la première cause de décès avec 34,38 % de cas ”. Ces chiffres pourraient être réduits si tout le monde était suffisamment informé sur le paludisme pour appliquer les mesures de prévention et de traitement de cette maladie, conseille-t-il.

Ce programme du PNUD concerne l’ensemble du territoire avec diverses actions dont la lutte antivectorielle avec la distribution de moustiquaires imprégnées, les interventions de prévention auprès des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et, enfin, par la prise en charge des maladies du paludisme grâce à des traitements.

Ce sont au total 1500 moustiquaires imprégnées destinées à 16 associations et centres qui interviennent dans la prise en charge des enfants en détresse.