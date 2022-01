Réveillon : 138 cas d’accidents de la voie publique enregistrés à N’Djamena

Le porte-parole de la Police nationale, Paul Manga, a présenté ce 1er janvier 2022 le bilan sécuritaire de la Saint-Sylvestre.

138 cas d’accidents de la voie publique ont été enregistrés à N’Djamena : 1 mortel, 15 graves, 11 légers, 8 cas avec dégâts matériels et 3 cas de délits de fuite.

S’agissant des provinces, la police a enregistré 9 cas d’accidents de la voie publique, 13 cas de coups et blessures volontaires simples et 2 cas de coups et blessures volontaires mortels, notamment à Pala et Kyabé.

Le nombre des cas est en hausse par rapport à l’année dernière. L’excès de vitesse et l’état d’ébriété sont les principales causes d’accident, selon la police.