Les Sao affronteront les Lions indomptables en match amical

FOOTBALL – Les Sao locaux joueront en amical contre les Lions indomptables locaux du Cameroun. Une confrontation qui se disputera le 24 janvier 2020 au Cameroun.

Les Sao locaux affronteront les Lions indomptables locaux en match amical. La rencontre va se jouer le 24 janvier 2020 au Cameroun. À ce titre l’équipe nationale de football s’entraine depuis une semaine au stade Idriss Mahamat Ouya. Elle se rendra au Cameroun le mercredi 22 janvier.

Avant ce déplacement, les hommes d’Emmanuel Tregoat s’évalueront contre As Coton Tchad, le 18 janvier. À l’issue de cette opposition amicale, le sélectionneur national arrêtera la liste de ceux qui seront du voyage.

Le match amical contre les Lions locaux s’inscrit dans le cadre des préparatifs du prochain match de l’équipe nationale aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Rappelons qu’en deux journées de cette phase qualificative de la Can 2021, le Tchad a perdu deux matches. Il s’est incliné face à la Namibie et le Mali respectivement (2-1 et 0-3). Deux défaites qui positionnent les Sao en mauvaise posture dans cette course à la qualification.