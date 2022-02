La ville de Sarh se recueille en mémoire des victimes de Sandana

Suite aux événements douloureux survenus à Sandana faisant 12 morts, 8 bœufs et une moto emportés, la population de la ville de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari observe à partir de ce lundi le deuil provincial lancé par le conseil des sages et les chefs des communautés des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul.

Boutiques, bars, buvettes, marchés, mairie de Sarh ainsi que quelques institutions étatiques sont restés hermétiquement fermés. Il faut noter qu’enseignants, hommes politiques, étudiants, élèves, religieux, retraités, veuves, orphelins, bref toutes les couches sont représentées à ce deuil qui se passe à la place de l’indépendance de Sarh.

