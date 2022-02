Tuerie de Sandana : les sages du Moyen-Chari et du Mandoul annoncent trois jours de deuil

Suite aux événements qui ont endeuillé le village Sandana, le Conseil provincial des Sages du Grand Moyen-Chari ont annoncé trois jours de deuil à compter du lundi 14 février.

La principale raison évoquée par le conseil provincial des Sages est la difficulté de se rendre tous au lieu du drame pour compatir avec les victimes. Ils décident unanimement d’organiser trois (03) jours de deuil allant du lundi 14 au mercredi 16 février 2022, en mémoire des victimes froidement abattues.

Il est pour ces conseillers et chefs des communautés des provinces du Mandoul et du Moyen-Chari de préciser que toutes les activités seront suspendues. Il s’agit entre autres de la fermeture systématique des magasins, bars dancing, buvettes, cabarets dans les deux provinces et des sympathisants d’autres provinces. Une action de regroupement pour le recueillement de la population de Sarh est prévue le lundi 14 février 2022 à la place de l’indépendance de 8 heures à 15 heures soit 7heures de temps de prière, de recueillement.

Chaque ville et village peut s’organiser à sa manière durant ces trois (03) jours de deuil, informe le conseil.