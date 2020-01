International : ouverture du sommet de Pau en présence des Chefs d’Etat du G5 Sahel

POLITIQUE – Les chefs d’Etat du G5 Sahel sont accueillis à Pau, au sud-ouest de la France, par le président Emanuel Macron. Ils répondent à la « convocation » du patron de l’Elysée. Objectif : clarifier les demandes du Sahel et réévaluer le cadre d’engagement dans la région.

Ils se retrouvent enfin. Ceci en dépit des contestations et soulèvements dans les pays comme le Niger et le Mali. Les présidents du G5 Sahel et le président Emmanuel Macron se trouvent en réunion le 13 janvier au sud-ouest de la France.

Ce sommet a pour principal objectif la réévaluation et la redéfinition du cadre d’engagement de la France à travers la force Barkane dans la lutte contre la montée du jihadisme dans le Sahel. Et cela passe par la consolidation des liens entre les pays concernés et l’Elysée. Aussi, la question du renforcement de l’appareil sécuritaire et la clarification des rôles dans ce combat qui perdure depuis plus d’une demi-décennie déjà est l’un des objectifs.

A LIRE AUSSI : Sommet de Pau : l’engagement français au Sahel au menu de la rencontre

Arrivé au début de l’après midi à Pau, le président de la République Idriss Deby Itno et ses homologues ont rendu hommage aux soldats morts au Mali en décembre dernier suite à une attaque jihadiste.

Les chefs d’Etat auront des discussions « claires et franches » sur la position des uns et des autres sur la question de la lutte. Ils pencheront sur des nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.