“Il faut apprécier les efforts que le personnel fait pour la santé de la population”, DG de l’hôpital de la mère et de l’enfant

Santé – Le directeur général de l’hôpital de la mère et de l’enfant, Dr Mahamat Nour Abakar Djibrine déplore les “fausses choses” racontées au sujet de sa structure. C’est lors de l’entretien téléphonique qu’il nous a accordés hier.

Joint au sujet de l’affaire de la mère des triplés qui a mis en cause l’hôpital de la mère et de l’enfant, le directeur général dudit hôpital en a profité pour lancer un message à la population. “Nous sommes à l’écoute des patients, des usagers de l’hôpital, quel que soit le jour, quelle que soit l’heure. S’ils se sentent lésés, nous sommes disposés à les écouter“, exhorte Dr Mahamat Nour Abakar Djibrine. Ce qui, estime-t-il, pourra éviter beaucoup de désagréments, parce que”les gens racontent de fausses choses sur l’hôpital. Ce qui va décourager les gens, ils vont aller dans d’autres structures et ils n’auront pas de soins adaptés“.

Le DG indique que l’hôpital fait près de 1000 césariennes en urgence gratuitement par an. Il invite donc les usagers à éviter de “dire ce qui n’est pas vrai et d’apprécier les efforts que fait le personnel, ainsi que le ministère de la santé, le gouvernement, pour la santé de la population“. Dr Mahamat Nour Abakar Djibrine de préciser qu’ “il y a un dispositif mis en place qui fait que des patients quittent même Kousseri (Cameroun) pour venir se faire opérer à N’Djamena, pour les césariennes parce que c’est gratuit. Donc pour cela, je pense qu’il faut dire merci“.