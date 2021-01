Affaire mère des triplés : l’hôpital de la mère et de l’enfant dit sa vérité

Une femme qui a accouché des triplés a accusé l’hôpital de la mère et de l’enfant d’avoir confisqué un carnet faute d’avoir payé une somme de 5000F en guise de frais de lit. Le directeur général dudit hôpital que nous avons eu au téléphone donne sa version des faits.

L’affaire fait le buzz. L’image de la femme et de ses trois nouveau-nés couchés à côté d’elle est virale. Dans une vidéo réalisée par Tchadinfos, elle et son mari accusent l’hôpital de la mère et de l’enfant, où elle a accouché par césarienne, d’avoir confisqué le carnet d’un enfant parce qu’ils n’avaient pas les moyens de payer 5000F comme frais de lit.

Mais le DG de l’hôpital de la mère et de l’enfant bat en brèche cette affirmation. Dr Mahamat Nour Abakar Djibrine renseigne que cette dame, en travail, était dans une autre structure sanitaire, où une indication de césarienne a été posée. “Mais faute de moyens, elle a été orientée vers l’hôpital de la mère et de l’enfant. Une césarienne d’urgence a été réalisée sur cette femme. Une césarienne entièrement gratuite, des médicaments, toute l’intervention et tout son séjour à l’hôpital sont pris en charge par l’hôpital. Si on fait une intervention chirurgicale, avec des médicaments, ce qui peut aller jusqu’à 250.000F, ce n’est pas un carnet qu’on va garder pour 5.000F. c’est une aberration“, regrette-t-il.

Le DG affirme qu’il a fait une descente à la maison de la dame cet après-midi et qu’il a trouvé effectivement deux carnets, un pour la maman et un autre pour les enfants. Il explique que c’est normal parce que c’est un carnet pour les trois enfants et non un par enfant comme l’ont dit les parents.

La femme et son mari ont également affirmé qu’elle n’a eu aucun pansement après l’accouchement. Ce que rejette également le directeur général de l’hôpital de la mère et de l’enfant. Dr Mahamat Nour Abakar Djibrine assure qu’au cinquième jour, la mère a eu un pansement et les enfants ont été consultés avant que l’hôpital ne les libère. Toutefois, ajoute-t-il, des ordonnances ont été remis au mari pour acheter les médicaments à prendre à la maison par la maman et les enfants. En outre, la maman devait repartir à l’hôpital tous les deux ou trois jours pour le pansement et les enfants le 11 janvier pour de nouveaux examens. “Mais le Monsieur n’a ni acheté les médicaments pour la maman et les enfants ni ramené sa femme pour le pansement“, relève-t-il.

Le DG indique que l’ambulance est partie les chercher cet après-midi et la femme a eu le pansement et les examens ont été faits pour les enfants avant de les ramener à la maison. Il assure qu’ils vont procéder ainsi jusqu’à la fin des soins de la mère et des enfants.

Toutefois, Dr Mahamat Nour Abakar Djibrine appelle à une vraie solidarité envers cette famille. Car, indique-t-il, son hôpital va continuer à assurer les soins mais “il faut que les gens les aident parce qu’ils n’ont absolument rien“.