”Il est temps pour que la communauté internationale remercie le Tchad pour les lourds sacrifices de l’armée nationale”, Mbairamadji Désiré

Le président de l’Association des jeunes arc-en-ciel pour la stabilité sociale en Afrique (AJASSA), Mbairamadji Désiré, a fait un point de presse ce 19 février, au siège de ladite association sis au quartier Moursal. Une communication relative à la conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel qui s’est tenue les 15 et 16 février à N’Djaména.

En Afrique, après la mort du guide libyen, Mouammar Kadhafi, la région du Sahel est de plus en plus menacée par d’innombrables groupes terroristes. Les pays du Sahel ont enregistré de nombreux morts notamment les forces de défense et de sécurité. L’occupation en 2013 du nord Mali par les terroristes en est un exemple, rappelle l’AJASSA.

Pour le président de cette association, Mbairamadji Désiré, voir aujourd’hui le 7e sommet du G5 Sahel se tenir sur le sol tchadien, reste une très grande fierté et reconnaissance aux populations et soldats tchadiens tombés sous la ‘’barbarie’’ de ces terroristes. L’AJASSA, ajoute-t-il, réitère son soutien aux armées des pays du G5 Sahel, ainsi qu’à la force française Barkhane.

Mbairamadji Désiré rappelle en outre à la communauté internationale de penser à tous les sacrifices humains, matériels et budgétaires que les autorités tchadiennes ont consentis dans cette lutte.’’Aujourd’hui, l’État tchadien a besoin du soutien de ses partenaires comme il a soutenu le Mali et l’Afrique hier afin de relancer son Plan national de développement (PND). Il est temps pour que la communauté internationale remercie le Tchad pour les lourds sacrifices de l’armée nationale à travers le financement de ses projets de développement’’, a-t-il conclu.