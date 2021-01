Guéra: De présumés trafiquants de bois vert et d’un mineur appréhendés à Mongo

De présumés trafiquants de bois vert et d’un mineur de 13 ans ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité. Ils ont été présentés ce matin à la gendarmerie de Mongo en présence du gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub.

Trois présumés bandits ont été appréhendés pour trafic de bois vert ( dorote, en arabe local) et d’un mineur. Les forces de défense et de sécurité ont saisi 13 sacs de bois vert et des peaux de moutons. Un enfant de 13 ans conduit vers la Libye a été ramené.

Oumar Adoum, le chauffeur du véhicule appréhendé, déclare que ces bois verts ont été ramassés au marché moderne de Mongo pour la ville d’Ati. Mais il dément le kidnapping d’un enfant pour le transférer à Ati puis en Libye. Dans ce véhicule, il y avait également d’autres passagers parmi lesquels 3 femmes.

Pour le mineur, c’est le commis de charge qui l’a amené à Ati, pour, ensuite, un voyage vers la Libye.

Pour le commis de charge, Abdelaziz Hassan Ibet, ”ce n’est pas son intention de kidnapper les personnes”. Il dit vouloir faire son travail. Les autorités ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités.

Béchir Badjoury