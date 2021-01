Covid-19 : Quelques services sont autorisés à fonctionner au ministère de l’Aviation civile

Par un arrêté, le ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, vu le décret n°002 portant prorogation du confinement de la ville de N’Djamena, réorganise ses services.

Selon l’article 1 du décret, la suspension des vols passagers de l’étranger à destination et au départ du Tchad, ainsi que les vols domestiques, est renouvelée pour une période d’une semaine à compter du 07 janvier au 14 janvier 2021 inclus, à l’exception des vols cargos.

Toutefois, le ministre Sebgue Nandeh répertorie quelques activités autorisées ou ouvertes.

Au titre de l’Autorité de l’Aviation civile, les directions techniques et divisions, le services de permanence, la coordination nationale du programme de lutte contre la Covid-19, les escales techniques, les déroutements et évacuations sanitaires avec avion médicalisé, les vols spéciaux sous réserves d’autorisations expresses des services sanitaires compétents et les services techniques des activités aéronautiques nationales.

Au titre de l’ASECNA, les services de circulation aérienne, le service des pompiers d’aérodrome, le service de maintenance IRE et IGC, le service de télécommunication et de la métrologie, les commandants de permanence, le service de facturation AIM et le service de paierie.

Au titre des Opérations, il y a Tchad Handling service, société Scorpion (sureté et sécurité) et service d’entretien aérogare.

Ousmane Diarra