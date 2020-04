Coronavirus : report à 2021 du festival culturel “Kodomma” des peuples Mousseye et Marba

L’association pour la culture et le développement des peuples Moussey et Marba a annoncé ce jour du 5 avril le report de son festival culturel. La 13e édition de cet festival est reportée à l’année prochaine pour cause, le coronavirus.

L’association qui se veut citoyenne entend respecter les mesures gouvernementales pour barrer la voie à l’avancée de cette pandémie qu’est le coronavirus.

“Au vu des différents rapports des pays atteints par le coronavirus en général et des pays africains en particulier, les cas d’infections et des morts sont très inquiétants et si le Tchad compte jusqu’à ce jour 9 cas d’infection, 2 cas de guérisons et 0 mort, il y a lieu de s’en féliciter et de doubler la vigilance” dit le président de l’association, Alllah Ridy Koné.