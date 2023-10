Tchad : trois karatékas seront envoyés en France pour un stage

Publié le 08-10-2023





Par un point de presse fait ce samedi, 07 octobre, le Président de la Fédération nationale de Karaté, Me Tchang Wei Tchang Houloulou a annoncé l’envoi de quelques athlètes en France pour un stage de préparation du championnat mondial qui se tiendra à Budapest en Hongrie.

Les sao version karaté quitteront le Tchad pour la France, pour un entraînement physique, technique, psychologique et tactique pour préparer le championnat du monde de 2023 de Budapest, en Hongrie. C’est l’annonce qui a été faite ce samedi, au Centre d’entraînement de la Fédération nationale du Judo, par le président de la Fédération de Karaté, Tchang Wei Tchang Houloulou.

Cette annonce est faite après quatre ans de non participation du pays aux championnats. Maître Tchang Wei Tchang Houloulou a saisi l’occasion pour s’attaquer aux autorités en charge du sport qui ne font presque rien pour favoriser le développement de ce secteur. «Ils viennent pour se servir et non pour servir le sport», accuse-t-il.

«A cause de leur laxisme nous avons perdu des équipements d’une valeur de centaines de millions donnés gratuitement par la République soeur de la Turquie», regrette-t-il.

Le Président de la Fédération de Karaté a aussi annoncé l’organisation prochaine d’un championnat en mémoire des maîtres qui ont fait des sacrifices pour le développement du Karaté. Ce championnat sera un événement annuel.