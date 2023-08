Tchad : les ministres des Affaires Étrangères des pays voisins du Soudan se penchent sur une feuille de route pour une sortie de crise

Publié le 07-08-2023





Les ministres des Affaires Étrangères des pays limitrophes du Soudan tiennent ce lundi, 7 août 2023, la première réunion du comité des ministres des Affaires Étrangères dans la capitale tchadienne.

Le conflit soudanais qui entre dans son cinquième mois a fait des milliers de morts et de blessés parmi les civiles et le déplacement des millions de soudanais. Le Tchad qui partage avec le Soudan 1300 km de frontière accueille aujourd’hui sur son sol plus de 2500 réfugiés. Ces déplacements ont engendré des graves crises humanitaires au Soudan et dans les pays limitrophes.

« La persistance des violences au Soudan a engendré une situation humanitaire alarmante dans les pays voisins caractérisée par un afflux massif de réfugiés. Les conséquences de cet afflux de réfugiés sont multiples dans nos pays respectifs avec un impact direct sur la vie des populations hôtes », souligne le chef de la diplomatie tchadienne, Mahamat Saleh Annadif.

Les chefs de la diplomatie des pays voisins du Soudan se retrouvent pour la première fois à N’Djamena depuis la mise en place du comité des ministre des Affaires Étrangères lors du sommet des chefs d’Etats tenu au Caire en juillet dernier.

Cette première réunion du Comité ministériel explique Mahamat Saleh Annadif, doit servir de cadre idéal pour apporter une solution à la crise qui sévit au Soudan et traduire fidèlement la volonté de nos Chefs d’États et de Gouvernements, exprimée au Caire pour aider le Soudan à surmonter cette crise meurtrière.

« Je voudrais affirmer avec conviction, qu’il ne peut y avoir de solution à la crise en dehors d’une volonté politique de tous les acteurs soudanais à travers un dialogue national et inclusif privilégiant la stabilité et une paix durable », envisage-t-il.

A l’issue de la réunion, un communiqué est attendu.