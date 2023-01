Tchad : le SGG vulgarise la stratégie nationale multisectorielle de renforcement des capacités

Un atelier d’information publique, d’échanges, de partage de vision et dE lancement du processus d’élaboration de la Stratégie nationale de renforcement des capacités (SNMRC) et de la Cartographie des réformes administratives (CRA) a été lancé ce mercredi 25 janvier 2023 à N’Djamena.

C’est une invitation du Secrétariat général du gouvernement à travers sa Direction générale des Services de renforcement des capacités nationales et des Réformes.

C’est la Secrétaire générale adjointe du gouvernement, Fatimé Aldjineh Garfa qui a donné le coup d’envoi en présence de la représentante résidente du Fonds monétaire international (FMI), Arina Viseth, des points focaux des départements sectoriels et plusieurs autres invités issus de divers horizons socio-professionnels.

L’objectif de l’atelier vise à élaborer deux documents de référence nationale à savoir la Stratégie nationale multisectorielle de renforcement des capacités qui assurera une coordination optimale des actions de renforcement des capacités de l’Administration publique, des acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile et la Cartographie des réformes administratives qui consiste à répertorier, quantifier et prioriser les réformes les plus urgentes.