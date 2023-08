Tchad : le président du comité stratégique de gestion et prévention des inondations déplore les absences aux réunions du comité s’est rencontré pour adopter son budget des travaux

Publié le 05-08-2023





Le comité stratégique de gestion et de prévention des inondations s’est rencontré pour une énième fois ce 4 août 2023 au ministère de l’Aménagement du territoire. Cette réunion a à l’ordre du jour, l’adoption du budget et a été présidée par le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme par ailleurs président de ce comité stratégique, Mahamat Assileck Halata.

La présence minime des ministres a rendu furieux le président du comité, Mahamat Assilek Halata. ” Il y a beaucoup des absents pendant les réunions de comité stratégique. Le Premier ministre nous a instruit, nous en charge de ce comité de pouvoir discuter et trouver des solutions rapides face aux problèmes des dérèglements climatiques et donc des inondations. Ça fait plusieurs réunions que nous tenons, plusieurs ministres sont absents et quand ils reviennent après il disent qu’ils ne sont pas au courant. Je pense que cette méthode doit changer. Nous tous nous aimons ce pays et il faudrait que quand les réunions sont décidées, les convocations envoyées et les indications faites, il faudrait qu’on se retrouve et qu’on fasse le travail qu’on nous confie“.

L’objectif de cette rencontre est d’amender le budget pour permettre la prévention des inondations. Ainsi, présentation du budget faite, le comité a renvoyé le sous comité pour revoir le budget qui sera raisonnable pour permettre au ministère de finances de le financer; et cela pour commencer les travaux pour éviter les risques d’inondations.

Quelques représentants des ministères, des institutions et partenaires ont chacun donner leur contribution relative au budget présenté par le secrétaire du comité stratégique de gestion et des préventions des inondations.