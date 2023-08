Tchad: le FONAP et le centre Bella ont donné des kits de couture à 20 femmes handicapées formées pour leur insertion dans la vie active

Publié le 03-08-2023





Une cérémonie de remise des kits à 20 femmes handicapées de l’Association des Handicapés pour l’Alphabétisation et le Bien-être (AHABE) formées par le Centre Bella Couture (CBC) en appui avec le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (Fonap) a eu lieu ce 02 août 2023 au CEFOD.

La cérémonie de remise des kits a été marquée par des moments de joie et d’émotion. Chaque femme handicapée a reçu un kit de couture comprenant une machine à coudre, une machine à broderie, des fournitures de couture et des tissus, pour leur permettre ainsi de démarrer leur propre entreprise de couture. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers l’AHADE et le CBC pour leur soutien et leur engagement, qui ont non seulement transformé leur vie, mais aussi renforcé leur estime de soi et leur confiance en leurs compétences. “L’objectif principal qui nous réunit aujourd’hui est d’une portée assez particulière, la formation de 20 femmes à mobilité réduite. Je m’en vais vous dire que cette condition n’a pas empêché ces femmes de s’imprégner avec un désir ardent d’apprentissage, une détermination et surtout une remarquable assiduité tout au long de leur formation”, rappelle Oudalbaye Philomène, la directrice de centre de formation Bella.

Selon la directrice, le centre a eu à former plus d’un millier d’apprenants depuis sa création. La formation normale dure 2 ans au minimum et sanctionnée d’un diplôme de CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) reconnu par l’État. “Cet événement témoigne du pouvoir de l’éducation et de l’autonomisation, permettant ainsi à ces femmes de développer leurs compétences en couture, broderie et de construire un meilleur avenir pour elles-mêmes et leur communauté”, souligne-t-elle.

Pour le directeur du FONAP, Hamid Yamouda, la question de la formation et de l’emploi des jeunes est un enjeu majeur pour le FONAP comme pour la plupart de ses partenaires, ainsi que dans sa quête pour l’amélioration des conditions de vie de la population et surtout des personnes vivant avec un handicap, le FONAP ne cesse de faire des efforts afin de doter des jeunes et des femmes formés par apprentissage dans les métiers des kits sans quoi les compétences acquises ne seront pas mises en valeur.

“Chères lauréates, tout en restant toujours à votre écoute pour des ambitions encore grandes, je vous invite à un bon usage des kits que vous venez de recevoir avec immense espoir que cela vous servira à être face à votre insertion socio-professionnelle”, conclut-il.

Il faut souligner qu’il ne s’agit que du premier pas. L’AHABE et le CBC prévoient de fournir un suivi régulier et un accompagnement continu pour soutenir et guider ces femmes dans leur parcours professionnel.