Tchad : l’Association Awine Tchad Tech lance ses activités

Publié le 07-10-2023





l’Association Awine Tchad Tech (AATT) a organisé ce samedi 07 octobre 2023, une cérémonie de lancement de ses activités à l’ONAMA.

Dans ses objectifs, l’Association Awine Tchad Tech s’engage à contribuer à l’atteinte des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, à promouvoir l’économie numérique, à soutenir l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et à lutter contre la violence fondée sur le genre dans le cyberespace.

Pour la présidente de l’association Herdeï Haroun Guet, les nouvelles technologies sont des outils indispensables à la mise en réseau et l’émancipation des filles et des femmes. “Il est vital d’amener les femmes et les filles vers les technologies de l’information et de la communication, pour plusieurs raisons. Les TIC facilitent l’accès à l’éducation et à la formation. Ils améliorent aussi l’accès aux services de santé et la participation dans l’économie et dans la société civile. Dans un monde où 95 % de tous les emplois ont une composante numérique, il est vital de favoriser la présence de femmes et de filles dans les TIC“.

Toutefois, elle a déploré, un manque d’accès aux technologies, de connaissances techniques, d’autonomie et d’infrastructures adéquates, le coût élevé de la connexion conjugué à la mauvaise qualité du débit de connexion qui empêchent de nombreuses femmes de tirer un plein bénéfice de l’utilisation des technologies numériques et mobiles. “Aujourd’hui, dans le monde, les femmes ont 21 % moins de chance de posséder un téléphone mobile que les hommes“, a-t-elle déploré.

De tout ce qui précède, la présidente de l’Association invite la gent féminine à participer à cette initiative qui donne “une nouvelle ère qui tend à donner une nouvelle image de la femme tchadienne en générale et adopter cette association comme un enfant qui a de l’avenir et qui ambitionne faire bonheur à travers ses stratégies d’action“.