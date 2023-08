Tchad : lancement d’un projet en faveur des femmes du 7eme et 9eme arrondissement

Publié le 05-08-2023





Lancement, ce samedi, 05 août, du «Plaidoyer pour la lutte contre les violences basées sur le genre et le renforcement du pouvoir économique des femmes dans les communes du 7eme et 9eme arrondissement» à la radio FM Liberté.

«Plaidoyer pour la lutte contre les violences basées sur le genre et le renforcement du pouvoir économique des femmes, dans les communes du 7eme et 9eme arrondissement», est un projet de l’association APEF ( Actions pour l’épanouissement de la Femme). Ce projet, comme son intitulé l’indique, vise à mener des actions en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre et accompagner les femmes vers leur autonomisation.

Il concerne exclusivement les filles et femmes du 7eme et 9eme arrondissement, parmi lesquels les handicapées.

Une seule ambition guide ce projet : amener la population à adopter des attitudes respectueuses encourageant l’égalité des sexes. Pour ce faire, l’association se donne les moyens qui sont les échanges, les campagnes de sensibilisation et la tournée médiatique.

Il faut savoir que « Plaidoyer pour la lutte contre les violences basées sur le genre et le renforcement du pouvoir économique des femmes, dans les communes du 7eme et 9eme arrondissement», est un projet qui s’inscrit dans le cadre du projet «Féminisme en action», piloté par OXFAM Tchad. Il s’étend sur une période de 10 mois.