Tchad : l’Alliance pour le développement et la richesse nationale fait sa rentrée politique

Publié le 07-10-2023





Le parti « Alliance pour le développement et la richesse nationale/Parti social-libéral » a fait sa rentrée politique, ce samedi, 07 octobre, à la radio Fm Liberté.

« Vivre par le travail », tel est le leitmotiv de cette formation politique qui fait sa rentrée politique, ce samedi, 07 octobre. L’Alliance pour le développement et la richesse nationale/Parti social-libéral « a pour vision de faire du Tchad une nation industrialisée, prospère et des Tchadiens un peuple uni, heureux évoluant dans un environnement de liberté, de justice et de fraternité », laisse entendre son président national, Dr Abba Nérambaye Salomon.

Selon lui, malgré les atouts dont dispose le Tchad, les indicateurs de développement de notre pays sont au bas de l’échelle. Les solutions existent et il faut juste créer les conditions, estime-t-il.

Ce parti qui regroupe des spécialistes des questions en sciences sociales, de développement, des finances et des relations internationales est dirigé par un économiste qui a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l’appareil de l’Etat. Il faut noter que la première action publique de ce parti, c’est sa participation aux travaux du dialogue national inclusif.